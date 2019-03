'¿Qué clase de Oriana es Aída?': Participante de Resistiré protagonizó primera discusión del reality

Este domingo se estrenó el primer capítulo de "Resistiré", el nuevo reality de Mega. Apuesta que en pocos minutos dio de qué hablar, pues en la fiesta de bienvenida de los participantes, dos mujeres con un fuerte carácter se enfrentaron: la abogada española Aída Nizar y la modelo mexicana Manelyk González.

La española rápidamente tuvo un encontrón con la ex "Acapulco Shore", pero "Mane" tampoco se quedó callada, protagonizando así la primera discusión del reality.



Foto: Mega

Todo comenzó cuando el chileno Dino Inostroza saludó a Gónzalez diciendo "me enamoré", para luego saludar a Nizar y repetir lo mismo, aclarando que "me enamoro de todas yo", a lo que la española respondió: "sí, tienes pinta de ello, pero yo no soy fácil".

Fue en este momento que la mexicana sacó las garras diciendo que "podrías ser su mamá". Comentario que enfureció a "Mane", quien respondió "claro, tú vas a llegar a la edad de 43, y a ver si llegas tan buena como estoy yo".

Agregando que "quisieras llegar a mi edad así como yo. Si con 20 te ves como de 50, imagina".

¿Nunca has tirado un "camote" como Manelyk, Aída? Fritanga te va a enseñar eso… y más en #Resistiré, ¡desde ESTE DOMINGO por Mega! pic.twitter.com/Z72OBWMUB7 — Resistiré MEGA OFICIAL (@MegaRealityCL) 15 de marzo de 2019

La personalidad de Nizar hizo que muchos recordaran a Oriana Marzoli, quien también se ganó el amor-odio del público con sus comentarios y conflictos en su paso por los realities "Amor a Prueba", "¿Volverías con tu ex?" y "Doble Tentación".

Revisa alguno de los comentarios aquí: