Publicó una imagen de su polola y sin querer reveló una costumbre sexual

Maison Valance, oriundo de Tennessee, estaba contento porque había encontrado una polera que le había regalado su mamá y creía perdida.

Para dar cuenta del descubrimiento, fotografió a su polola Megan con la polera, acostada en la cama. Sin embargo, no se percató de un detalle y reveló más de lo que hubiese querido sobre sus costumbres sexuales.

A la cabeza de la cama, se ve una cuerda que cruza todo el respaldo y, en los extremos, nudos para apretar las muñecas de una persona.

La imagen fue posteada en Twitter y Maison debió reconocer el uso de la cuerda: para restringir el movimiento de una persona.

I took this picture to let my Momma know I found the shirt she got me, but Meghan is too pretty not to post I️t. pic.twitter.com/TpHsKr1qGx