Publican fotografía de Demi Lovato en centro de rehabilitación

Alrededor de dos meses han pasado desde que Demi Lovato sufrió una sobredosis que la ha mantenido en silencio durante este tiempo, además de cancelar su gira mundial y desaparecer de las redes sociales.

El medio estadounidense TMZ publicó una fotografía donde se puede ver a la cantante en las afueras del centro de rehabilitación en la que se encuentra, mientras bebe café y comparte con una mujer que pasea a su perro.

Según el mismo medio, Demi Lovato ha estado en compañía de su exnovio, el actor Wilmer Valderrama, pero han asegurado que sólo se trata de una amistad y no de una nueva oportunidad.

La cantante había consumido fentanilo -la misma droga que mató a Prince-, un fármaco potentísimo, entre 25 y 50 veces más fuerte que la heroína y entre 50 y 100 veces más que la morfina.

Demi Lovato out while with her rehab day pass Sunday September 23rd. pic.twitter.com/c6pglFsLxK