Publicaron una versión con subtítulos en "español chileno" del nuevo éxito de Paloma Mami, Fingías.

El fan page de Facebook, Celebrities reaction, muestra frases como "siempre supe que era falacia las hueas que me engrupías", por la parte que dice "yo sabía que me mentías, siempre supe que era mentira, todas las cosas lindas que a mí me decías".

La nueva canción de la artista alcanzó 6 millones de reproducciones en Youtube en tan solo 3 días.

Revisa el video parodia aquí: