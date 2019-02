Publican dos nuevos videos de fuertes agresiones de abogado Rosselot más un round con Rafael Cavada

Luego de que se viralizara un video del abogado Cristián Rosselot protagonizando un altercado en un supermercado de Pirque, el letrado quiso entregar su versión de la historia, pero le salió el tiro por la culata.

El matinal La Mañana de CHV se contactó vía telefónica con el licenciado, donde aseguró que su reacción fue gatillada porque la trabajadora lo insultó diciéndole "imbécil".

Además, insistió en que el guardia me "agredió", por lo que está haciendo los trámites para que "esa persona no trabaje más de guardia".

ROUND CON RAFAEL CAVADA MÁS SEGUNDO VIDEO

Posteriormente, el programa de televisión reveló un segundo video registrado en la Comisaría de Pirque donde Rosselot trata de "fletos" a los guardias por la música que escuchaban y los insta a "salir del clóset". Consultado respecto a las imágenes, el abogado se ofuscó y manifestó que "quise conversar con ustedes para aclarar el tema con alturas de miras. Si no les interesa saber eso, no tengo intención de seguir. Este video fue grabado en la comisaría. Creo que un altercado de ese tipo, no tiene ninguna relevancia, lamento haber participado de esta conversación".

En ese momento, intervino Rafael Cavada quien, a raíz de sus comportamientos, le preguntó: "¿Tienes problemas con el manejo de la ira?".

Roselott no se había percatado que era Rafael Cavada quien le consultaba, por lo que primero respondió que es abogado y maneja este tipo de situaciones. "Eso no significa que no me pueda enojar alguna vez", aseveró.

Sin embargo, luego preguntó quién le había hecho esa consulta. "Rafael Cavada", contestó el periodista. Allí fue el momento en que Rosselot lanzó el veneno: "¿Tú tienes problemas con el manejo del alcohol, no?", le dijo.

"No", respondió tajante el periodista. Pero el abogado le recordó que se ha encontrado con él en el Liguria, pero el panelista del matinal de CHV le aseguró que siempre ha tomado cerveza sin alcohol, que hace años que no bebe.

TERCER VIDEO

Para cambiar de tema, Rafael Cavada quiso preguntar respecto a un nuevo video que está circulando en redes sociales y que fue registrado hace un mes en La Dehesa fuera de un restaurant, al que no pudo ingresar porque estaban cerrando.

En él se ve a una persona, que aseguran que sería Rosselot, quien insulta al administrador del local, y comienza a contar -en una actitud muy agresiva- las múltiples lesiones que tiene a raíz de un accidente que lo dejó en coma "por 40 días".

En el matinal, no quiso aclarar si era él quien aparecía en las imágenes, excusándose con que estaba fuera de Santiago, parado en una plaza y sin televisor para revisar la grabación.

El usuario (que dio a conocer este último video por Twitter, indicó que "hubo agresiones y tenemos los videos de las cámaras de seguridad" y que la situación fue porque "le indicamos que el local tenía que cerrar (tenemos permiso para funcionar hasta las 01:00) insultó a dos garzones y al administrador. Luego golpeó a uno de los garzones e insistentemente lanzaba patadas al administrador".

Cristián Rosselot aseguró que "si hay alguien que me quiera acusar de cosas que son delitos, existen tribunales. No creo en la mediatizaron de los conflictos, eso deja abierta a la opinión publica. Trato de ser más reservado, porque no voy a darle más aire al gas".