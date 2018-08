Publicación de TMZ desmiente a Asia Argento: sí tuvo relaciones con Jimmy Bennett

El portal TMZ publicó información que desmiente la versión de Asia Argento y confirma que la actriz sí tuvo relaciones sexuales con Jimmy Bennett cuando este tenía 17 años, en el estado de California, donde la edad de consentimiento es 18.

El sitio subió una foto en la que aparecen Argento y Bennett a torso desnudo, en una cama. De acuerdo con la nota inicial publicada por The New York Times, la imagen fue tomada el 9 de mayo de 2013, en una habitación del Hotel Ritz-Carlton en Marina del Rey.



TMZ

Según la carta que un representante del actor le hizo llegar a los abogados de la italiana, solicitando dinero para no hablar, ese día ocurrió el abuso. Ella lo habría besado, empujado a la cama, le habría hecho sexo oral y luego obligado a penetrarla.

TMZ además pública un intercambio de mensajes de texto entre Argento y una amiga, luego que The New York Times revelara la noticia. En ellos, la protagonista de Boarding Gate reconoce que tuvo sexo con Bennett. "Tuve sexo con él y fue extraño. Yo no sabía que era menor hasta llegar a la carta. El público no sabe nada, sólo lo que escribió el New York Times. Que es una parte. La carta. El niño caliente se me tiró encima", escribió la actriz.



TMZ

En esos mismos mensajes, la directora italiana también se refirió a la foto. "Puedes ver mis tetas. Eso es todo. No significa una mierda", afirmó.

El día del encuentro, el entonces menor de edad le escribió un mensaje a Argento. En un papel redactó: "Asia, te amo con todo mi corazón. Estoy feliz de que nos hayamos encontrado de nuevo y tan feliz de que estés en mi vida. Jimmy".



TMZ

Argento y Bennett se conocieron en 2004, cuando actuaron juntos en una película. En la versión de ella, él se obsesionó y durante años le pedía que le enviara fotos desnuda. Sobre el día en que se acostaron, Argento le dijo a su amigo: "No fue violación pero me congelé. Estaba encima de mí. Después me dijo que yo había sido su fantasía sexual desde que tenía 12 años".