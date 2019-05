Psicóloga sobre Instagram: Responde a una sociedad que necesita ser aprobada constantemente

Sorpresa causó el anuncio del director de Instagram de considerar ocultar los "likes" de la red social y para entender los motivos de esto, en Ciudadano ADN conversaron con Dominique Karahian, quien es psicóloga y académica de la Universidad Mayor.

Lo primero que destacó fue el fuerte impacto que esta medida puede causar en quienes viven de esta red social. "Muchos instagramers o influencers van a ver su pega amenazada, porque la única manera de ser conocido o visto tiene que ver con la cantidad de 'likes' que cada uno tiene", señaló.

Su análisis no se limitó sólo a este grupo, sino que también profundizó la idea detrás de la red social. "El 'me gusta' no sólo tiene que ver con algo que yo quiero ver, sino que los otros vean que tan popular soy. Ese es el propósito de las redes sociales, sino serían privadas", aclaró.

Inclusive, ella reforzó esta idea explicando que la búsqueda de aprobación es algo que se fomentó a través de estas plataformas. "Todo somos vulnerables de las redes sociales. Es como cuando uno iba al colegio y uno hacia una broma. En la medida que te celebrarán esto ibas a continuar haciéndolo", dijo.

Sin embargo, ella detalló que no es un problema asociado a la edad. Sobre esto, declaró que "más que con una generación, tiene que ver con una sociedad de consumo que necesita ser aprobado constantemente".

A tal punto llega este conflicto, que la gente comienza a hiperbolizar situaciones de su realidad. "Es una vida donde todos somos flacos, donde todos somos bellos y donde todos lo pasamos bien", señaló aludiendo a lo paradójico que resulta en una sociedad con altos índices de depresión.

Finalmente, concluyó explicando que no será el fin de la red social, pero que si puede haber una baja significativa en la cantidad de usuarios.