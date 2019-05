Protagonistas de Mi Amigo Alexis revelan cómo fue trabajar con el 'niño maravilla'

Este jueves se estrenó Mi Amigo Alexis, la película que muestra la amistad entre el futbolista y Tito Rojas, un pequeño niño que sólo quiere conocer a su ídolo y cumplir sus sueños.

Sobre esto conversó Luciano González y Marco Baeza, Tito Rojas y Alexis "chico" en la película respectivamente, en el Ciudadano ADN, quienes les contaron su experiencia a Sandra Zeballos y Aldo Schiappacasse.

Para ellos, lo más entretenido hasta ahora ha sido participar en su primera Alfombra Roja y, obviamente, conocer a su gran ídolo: Alexis Sánchez.

Respecto al encuentro con el seleccionado nacional, Marco Baeza contó que fue el mismo Alexis quien lo eligió para interpretarlo en la cinta, momento que para el pequeño fue "impactante".

"Cuando me habló me dijo: 'ah, tú eres Alexis', y le dije 'sí, soy yo'. Me dijo que había visto todos mis videos y que él me había elegido", reveló.

En la conversación, Luciano y Marco contaron que ambos juegan "de 10, somos delanteros" y que el equipo de sus amores es nada más ni nada menos que Colo Colo. Eso sí, González apoya a Deportes Iquique, su ciudad natal, cuando tiene que hacerlo.

En la línea futbolística, los pequeños se refirieron a la incertidumbre que hay sobre si Alexis Sánchez jugará o no en la próxima Copa America, pese a la lesión que presenta. Sobre esto, ambos comentaron que sí jugará, pero que "nosotros en verdad estamos preocupados de hablar sobre la película", dijo Luciano, aunque comentó que el jugador del Manchester se está cuidando para poder participar en el torneo.

Para ellos, es muy importante ver a Alexis jugar, pues el sueño principal de Luciano y Marco es ser futbolista profesional, sin embargo, la actuación los está seduciendo. Es más, el "Alexis chico" ya tiene ofertas para participar en una teleserie de Mega.

Finalmente, el actor Daniel Muñoz, quien da vida a Héctor, el exigente padre de Tito en Mi Amigo Alexis, sostuvo que ésta "es una película de corte familiar, apta para todo público. Hay competencia ruda, pero es cine chileno del mejor"

"Es un buen evento para este fin de semana, es una historia bien sencilla, que tiene que ver con la amistad, la relación de padres e hijos, con el esfuerzo. Una serie de temas que son muy bien recibidos cuando se trata de ver una película, son temas muy amables para ver en el cine", concluyó.

Luciano González y Marco Baeza te invitan a ver Mi Amigo Alexis en todos los cines del país.