Protagonistas de Élite: "Es una combinación perfecta para un maratón"

Por Sandra Zeballos.



Un asesinato, bullying, drogas, sexo, chantajes, discriminación, amor. La lista es larga cuando se trata de resumir los tópicos que aborda ÉLITE, la nueva producción española de Netflix que hizo su estreno hace unos días en la plataforma digital.

"No hay serie como 'Élite' en estos momentos, o sea puede ser comparada con muchas, pero les aseguro que es única" asegura Danna Paola, actriz y cantante mexicana que sumó a la propuesta española para dar vida a 'Lu'. una mimada, manipuladora y prepotente estudiante del colegio Las Encinas; un exclusivo establecimiento en el que estudian los líderes del mañana.

Su pareja es Guzmán, el heredero de una de las familias más reputadas del lugar y hermano de Marina (María Pedraza) la rebelde niña rica que desata toda la acción. "Guzmán” es interpretado por Miguel Bernardeau, un joven actor español hijo de una reconocida actriz y un popular productor televisivo, quien apunta "uno de mis primeros trabajos ha sido este y estoy muy, muy orgulloso".

Respecto a las claves de la producción Miguel propone "yo creo que Élite tiene temas muy universales y tratados de una manera muy madura hacia los jóvenes, entonces eso es lo que me parece a mí que va a traer a audiencias de todas las edades. Y lo que le da mucho interés y mucho gancho porque en realidad estás viendo situaciones muy naturales que como joven puedes sentirle identificado completamente en todo momento".

Danna Paola agrega "yo creo que es algo del día a día. Es también un tema que se toca dentro de la serie, este manejo del control de las redes sociales que también por ahí viene mucho bullying, y por supuesto lo hemos vivido. Yo creo que es algo de lo que no estamos exentos en esta carrera, a vivirlo día a día a través de las redes sociales, pero bueno, está también muy bien exteriorizado dentro de Élite".

Pero la cosa no queda ahí. No es sólo una propuesta de permanentes situaciones complejas que debe enfrentar un grupo de adolescentes. Aquí hay reflexiones y matices que dejan planteados temas de conversación. "Hay muchísimas situaciones que hacen llegar a la vulnerabilidad de cada uno de los personajes que es algo muy, muy lindo", explica Danna.

"Es un poco el enseñar que lo más perfecto nunca es lo que parece" remarca Miguel. "Es algo muy sincero que ver" dice el español quién enfatiza que la discriminación, la violencia y el bullying son una realidad que hay que saber abordar. "Desgraciadamente es algo que vivimos día a día pero en Élite, lo que me gusta, es que un poco la moraleja es el "stand up for yourself" o sea, levantarte y gritar que no, que esto no es así".

Una propuesta que transforma la producción en una alternativa para todo público. "Es una serie desinhibida, es una serie que tiene mucha pasión. Tiene mucho amor también, pero muchísimo drama, es una combinación perfecta para un maratón" remarca Danna Paola.

Élite se estrenó el pasado 5 de octubre, cuenta con un elenco de jóvenes actores, entre los que figuran tres que ya participaron del éxito de La Casa de Papel, y cuenta de ocho capítulos intensos, rápidos y fáciles de ver.