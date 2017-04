Protagonista del triste capítulo de "Espías del Amor" decía tener toda la información sobre DD.DD.

El nombre de Fernando Mellado tomó relevancia durante esta semana. Esto porque fue el protagonista de un capítulo de "Espías del Amor", en el que se reencontraría con una antigua pareja, lo que finalmente no pudo ocurrir pues falleció a pocos días de encontrarse con ella.



No obstante, su figura tiene una mayor trascendencia, según han indagado algunos medios, puesto que fue el presidente de la agrupación de exconscriptos de la Dictadura. Su relevancia es tal que en un reportaje de "En la mira" de Chilevisión confirmó que poseía toda la información del paradero de los Detenidos Desaparecidos. Detalle que fue confirmado al noticiero del canal.



En su momento, Mellado aseveró que podría colaborar con estos datos, pero que no estaba dispuesto a caer en la cárcel por ello.



"Puedo conseguir una cantidad de información pero impresionante, pero dónde la entrego. No la puedo entregar porque si se filtra, vamos a caer muchos gallos presos (…). Quién ha peleado por mi dolor. Tengo tres matrimonios a cuestas, padezco síndrome post-traumático. Si alguien me grita, yo lo voy a matar", señaló en aquella oportunidad.



Acerca de si está en deuda con las familias de los detenidos, sostuvo que "yo no le debo a nadie".