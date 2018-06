Protagonista de The Nanny reveló el trauma que la hizo estar delgada durante la serie

Fran Drescher, la protagonista de The Nanny, reveló la situación que le generó un estrés postarumático y que la obligó a pelear con una constante baja de peso durante la emisión de la popular sitcom.

Durante un panel de discusión en Nueva York, la actriz de 60 años contó que, en 1985, un hombre ingresó a su casa, la amenazó con un arma de fuego y la violó.

"Fui víctima de un crimen violento unos años antes de 'The Nanny', y realmente no había lidiado con eso. Tuve que lidiar con eso una vez que me hice famosa y salió a la luz, ¡gracias a Dios que estaba en terapia! Honestamente, me encantaba ir a trabajar y ser Fran Fine, porque era más divertida y liviana, y mi vida era un desastre. Creo que eso fue parte de por qué estaba tan delgada", dijo.

Drescher relató que "cuando vendí el programa (1993), pesaba 64 kilos, y cuando estábamos en la quinta temporada, pesaba, quizá, 49 kilos".

La intérprete afirmó que ahora tiene un peso saludable, destacó que es importante "honrar" el cuerpo y dejó claro que no extraña su figura delgada.