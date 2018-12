Protagonista de 'Patito Feo' se refirió a la denuncia por abuso sexual que recibió Juan Darthés

Laura Esquivel, protagonista de la serie Patito Feo, se refirió a la denuncia que realizó su compañera y amiga Thelma Fardín, quien tuvo la valentía de contar que el actor Juan Darthés había abusado sexualmente de ella hace casi diez años.

Respecto a esto, Esquivel publicó un emotivo mensaje a través de Instagram donde expresó: En una emotiva publicación de Instagram le dijo a su ex compañera: "Te adoro. Sos una GRAN persona. Pensar que no me di cuenta por todo lo que estabas pasando en ese momento... tampoco podía hacer mucho porque tenía un año menos que vos".

"En ese viaje yo cumplía 15. Pero la vida, con su peor cara, hizo que te hagas más valiente de lo que eras ya, y sacaste tu voz para hacerlo público y ayudar a tantas y tantos que pasan por esa situación. Hoy, te agarro la mano y no te suelto", continuó.

Recordemos que la situación comenzó cuando la joven dio a conocer su conmovedor relato en compañía de la agrupación de Actrices Argentinas, en un video en el que señaló: "durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Fue un cachetazo para mí".

Todo esto sucedió en medio de una gira de la exitosa serie por Nicaragua en 2009, cuando el actor de 45 años abusó sexualmente de ella quien tenía 16.

"Me agarró la mano y me dijo 'mirá cómo me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo le seguía diciendo que no", continuó su testimonio. Luego dijo que el actor y cantante la lanzó en la cama, le practicó sexo oral y después se subió sobre ella para violarla.