Protagonista de 'Empire' fue víctima de un violento ataque homofóbico y racista

Jussie Smollett, quien da vida a Jamal Lyon en la serie de FOX Empire, fue víctima de un violento episodio cargado de racismo y homofobia.

Según informó TMZ, el actor se encontraba comprando comida en Chicago a eso de las 2 de la mañana cuando, al salir del lugar, dos desconocidos de raza blanca empezaron a gritarle consignas racistas y homofóbicas hasta llamar su atención.

Cuando el actor volteó, los sujetos se avalanzaron contra él y comenzaron a golpearlo hasta dejarle una de sus costillas rotas.

Es más, personas cercanas a Smollett aseguraron al medio que mientras los hombres se alejaban, gritaban "este es un país MAGA (Make America Great Again)", frase que está directamente relacionada con Donald Trump.

Asimismo, se investiga la relación de este ataque con el envío de una carta anónima a los estudios de FOX hace poco más de una semana, la que también está dirigida a Jussie Smollet, donde lo amenazaban de muerte a través de varios adjetivos discriminadores.

El Departamento de Policía de Chicago emitió un comunicado oficial respecto al ataque, donde señala que recibieron "el reporte de un ataque de posible índole racial que involucra a un miembro del elenco de la serie de televisión Empire. Dada la severidad de los alegatos, estamos tomándonos esta investigación muy seriamente y tratándola como un posible crimen de odio. Actualmente, los detectives están trabajando en recopilar videos, identificar a posibles testigos y establecer una línea de tiempo investigativa. La víctima está cooperando en su totalidad con los investigadores".

En esa línea, solicitaron que cualquier información que tengan al respecto, se contacten con ellos para determinar qué es lo que sucederá con los agresores. Además, dieron detalles del ataque, señalando que Smollett se encontraba caminando cuando "dos criminales desconocidos lo intercedieron y llamaron su atención gritándole insultos racistas y homofóbicos. Los delincuentes comenzaron a luchar con la víctima con las manos a la altura de la cara y le vertieron una sustancia química desconocida encima. En algún punto del incidente, uno de ellos amarró una cuerda en el cuello de la víctima".

Chicago Police Department just sent out this statement re:

Jussie Smollett pic.twitter.com/DxQswZn8xd