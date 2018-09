Protagonista de "El Ángel": Fui a la audición para no tener que ir a la universidad

José Tomás Suazo, ADN.



Más de un millón de espectadores suma "El ángel" en Argentina. La película inspirada en el caso de Carlos Robledo Puch, el mayor asesino del país trasandino, está transformada en un todo un éxito allá. Y su protagonista, Lorenzo Ferro, en la revelación del cine.

El joven, hoy de 19 años, obtuvo el papel tras asistir a un casting cuando estaba por terminar el colegio.



"Veía que todos mis amigos sabían qué querían estudiar y yo no. Dije 'bueno, esto puede ser una oportunidad para encontrar algo que quizás me guste hacer y no tener que ir a la universidad y todas esas cosas que hacen los seres mortales'", cuenta en conversación con ADN.

El director del filme que ya está en las salas locales, Luis Ortega, comenta que Ferro "fue el primero que vino y en seguida supe que era él, aunque tuve que ver mil más. Fue como para cumplir con las reglas, pero ya lo había elegido".

Los once homicidios que cometió Robledo Puch a comienzos de los setenta marcaron a la sociedad argentina. Y en la actualidad, aún es mencionado en los medios ya que cumple cadena perpetua. Sin embargo, quien lo interpreta en la pantalla grande desconocía la historia.

Para preparar el personaje leyó el libro "El ángel negro" de Rodolfo Palacios y luego se rigió por el guion. Aunque reconoce que "en un momento estaba medio empecinado en hacer el real, pero esas cosas no pasan".

En tanto, Ortega, quien también dirigió "Historia de un clan" y "El marginal", dice: "El personaje real es nefasto, es siniestro, no tiene nada que ver. Pero el cine se encarga de hacer de la vida algo que puede ser hermoso cuando no lo es".