Protagonista de Chernobyl contó cómo recuerda el desastre radioactivo

Chernobyl logró posicionarse como una de las series del momento y por ello, invitaron a su protagonista, Jared Harris, como invitado al programa Late Night with Seth Meyers.

El actor inglés, quien interpretó a Valery Legasov, habló sobre el éxito que logró la producción documental y también contó cómo recuerda el desastre radioactivo de la Unión Soviética.

Harris vivía en Londres cuando la situación ocurrió y detalló que "los noticiarios advertían que no salieramos a las calles si llovía, no se podía beber leche y no se podía comer nada que pastará, todos esos animales fueron sacrificados".

Incluso, contó que mucha gente, en ese entonces, lo asoció a una de las tantas profecías que había dado Nostradamus.

Cabe destaca, que la nube tóxica se expandió por gran parte de Europa, lo que llevó la radioactividad a Inglaterra, Alemania, Bielorrusia, Ucrania, Suiza y otros.

Chernobyl concluyó este lunes emitiendo su quinto y último capítulo, siendo muy bien recibida y evaluada por sus seguidores.