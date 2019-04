Protagonista de 'Atracción Fatal' en el teatro explica por qué Michael Douglas no lo hizo tan bien

Laura Novoa, Pablo Rago y Sofía Gala son el trío que dará vida a la obra Atracción Fatal, basada en el filme del mismo nombre y que estará este fin de semana en el país. Ciudadano ADN conversó con ellos sobre su nueva producción y del mundo actoral.

Novoa comenzó la conversación comentando que la obra, a diferencia de su película, trae una perspectiva distinta. "Yo creo que la gente es más indulgente con la infidelidad. La sociedad ha hecho un cambio con respecto de algunas relaciones monogámicas que han fracasado", expresó.

Su idea se ve reflejada, en como ella señala, en que "la sociedad hace una relectura de la obra". Debido a que el elenco plantea que la visión del filme de 1987 no da espacio a matices a diferencia de la obra.

Rago reafirma esta idea, explicando que "lo que vamos a mostrar esta noche es algo totalmente diferente. Acá no se juzga a los personajes, nadie está juzgando y señalando con el dedo".

Además, agregó que "volví a ver la película hace poco, y yo estaba convencido que Michael Douglas hacia un buen trabajo en la película y la verdad que no me pareció tanto. Me pareció demasiado lineal y que buscaba mostrar que su personaje era una víctima".

Por su parte, Gala detalló que "lo interesante de esta obra es cómo es increíble que uno cuenta el mismo cuento 30 años después y ya es otro de por sí".

Inclusive, le agregó a su crítica que "los contextos sociales han cambiado. En 1980 una mujer sola, exitosa, independiente y sin hijos y sin estar casada de más de 30 ya era loca para la sociedad". De esta forma buscan dejar en claro lo dinámico de sus personajes en esta reinterpretación.

Finalmente, el trio cerró hablando de la situación que vive el teatro hoy en día compitiendo con otras plataformas, donde Rago comentó que "el público televisivo se está diluyendo".

Sin embargo, el recambio no se realiza principalmente al teatro, sino que a las grandes producciones de cine y streaming. Una situación que fue cuestionada por Gala y que señaló que de no darse oportunidad a directores y actores emergentes "me parece que se va a perder algo muy importante".

Novoa dentro de la conversación es quien buscó detallar el fin del teatro hoy en día, y que no difiere mucho de sus orígenes, comentando que "el arte sana, porque el arte distrae, nos da un espacio de pensamiento. Siempre fue eso".