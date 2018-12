Profesora reveló la verdad tras el Viejito Pascuero rompiendo las ilusiones de sus alumnos

Una profesora de reemplazo reveló a sus alumnos de seis y siete años la verdad sobre el Viejito Pascuero, en un colegio de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Pero eso no fue todo, la mujer no sólo le rompió los corazones con la verdad de Santa Claus, si no que también les habló sobre la falsedad del hada de los dientes, del conejo de pascua y los duendes, entre otros personajes populares entre los niños.

Los padres, al enterarse de lo ocurrido, acudieron a la escuela y desde la institución les dijeron que la profesora está "descorazonada por el incidente" por el "pobre juicio" que hubo de su parte.

Según informó Fox News, las autoridades escolares afirmaron que la docente no trabaja más en el establecimiento y pidieron perdón por afectar las "ilusiones de la niñez asociadas a las fiestas y tradiciones".

"Me rompió el corazón. Mi hija era una de las mayores seguidoras del espíritu navideño, Santa Claus y los regalos", expresó uno de los padres en redes sociales.