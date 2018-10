Profesora retiene en clases a niña durante su primera menstruación

Un duro momento debió enfrentar una niña en su colegio, la secundaria Hastings, en Sussex, Inglaterra: la profesora no la dejó ir al baño durante su primera menstruación.

Según contó su mamá al diario The Mirror, desconocía que en el establecimiento se debía pagar un certificado médico de 15 libras para acreditar que se puede ir al baño durante clases. "No veo por qué tengo que pagar esa cantidad de dinero para que mi hija vaya al baño por algo que ella no elige", explicó.

Además, alegó la reacción del colegio frente al hecho, ya que preguntaron respecto a "medidas" para que la niña se recuperara más rápido de su periodo menstrual. "No estoy de acuerdo en darle algo a mi hija para detener un aspecto que es natural por ser mujer", señaló.

Por su parte el recinto explicó, a través de un vocero, que están muy arrepentidos de su actuar. "El bienestar de los estudiantes es nuestra principal preocupación y el personal de todas nuestras academias trabaja arduamente para garantizar su seguridad, comodidad y bienestar", aseguraron.