Profesora de kínder de una escuela cristiana dejó el puesto para ser actriz porno

Nunca es tarde para cambiar de profesión. Así lo tiene claro Nina Skye (21), una profesora de preescolar cristiana que rechazó dejar su otro trabajo: Ser una actriz dedicada al cine para adultos.



De acuerdo a Daily Mail, la docente se justificó, manifestando que no deja de lado la otra actividad, puesto que “me encanta enseñar y el sexo”, además de que por cada participación en algún contenido pornográfico le deja un salario de hasta US$ 2.500.



Skye es reconocida en la industria porno con varios seudónimos, como por ejemplo Amateur Allure o Swallow Salon; mientras que en la escuela destacaba por su buen desempeño.



No obstante, los directores del colegio indicaron que su profesión chocaba con los valores cristianos que profesa la institución, por lo que debía dar un paso al costado.