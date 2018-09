Profesor Campusano respondió a troleo en vivo: "No le daré tribuna a un don nadie"

El reconocido profesor, Jaime Campusano, vivió durante esta semana un llamativo momento en medio del matinal Muy Buenos Días de TVN, puesto que fue troleado en vivo con un mensaje vía Twitter.



Sobre el episodio, el académico conversó con La Cuarta, en donde dio muestra de su sentido del humor y de cómo se tomó el tema.



"Si Cristián (Sánchez) no me avisa, no me doy cuenta. No le doy ninguna importancia, porque no le daré tribuna a un don nadie. Twitter es libre y la persona puede poner lo que quiera. Quienes nos paramos en la televisión sabemos el riesgo, sé que la televisión es sin llorar y yo no voy hacer nada porque le estaría dando importancia", dijo.



Para cerrar, Campusano sostuvo que "hay que soportar lo que diga cualquier persona que es un don nadie, y este don nadie se ampara en las redes sociales".