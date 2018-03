Productora que desistió traer a Gustavo Cordera: "No queremos dañar susceptibilidades"

El productor Sebastián Vargas de Believe Producciones, explicó a Radio ADN las razones para desistir la invitación a Gustavo Cordera para ser parte del "Fiesta Galáctica", evento que lo traería a Chile, hecho que movilizó a diversos activistas que obligaron a cancelar su presencia debido a sus duras declaraciones contra las mujeres.

"No queremos dañar susceptibilidades bajo ninguna circunstancia, nosotros pretendemos ser una fiesta, generar alegría y no generar este tipo de incomodidades trayendo a una persona que va a generarlas", explicó, afirmando que su eventual presencia "va a hacer que mucha gente sienta que nosotros estamos apoyando lo que él habla, lo que él profesa y la verdad es que nosotros no nos hacemos responsables de ningún tipo de comentario, y tampoco nos hacemos cargo ni sentimos de la misma manera que Gustavo", enfatizó.

"Hay mucha gente que quería verlo y nosotros vamos a estar dispuestos a devolver esas entradas en Bar Las Tejas", indicó respecto a quienes no quieran asistir luego de esta cancelación, indicando que "de todas maneras el show de la Fiesta Galáctica se va a hacer igual y tenemos un ramillete de bandas confirmado espectacular, así es que esperamos que puedan asistir", remató Vargas.