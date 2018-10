En las últimas horas, fanáticos de Los Simpson expresaron su molestia tras saber que Apu iba a desaparecer de la serie.

Sin embargo, un productor del show desmintió de plano la información a través de un mensaje en Twitter.

Al Jean, también escritor, señaló que Adi Shankar nunca ha trabajado en la producción y que no tiene relación con el programa.

"No habla por lo que nosotros hacemos", fueron las palabras de Jean para rechazar lo dicho por Shankar.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.