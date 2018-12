Princesa Alba y Gianluca presentan su nuevo sencillo 'Summer Love'

Princesa Alba lanzó su nuevo sencillo "Summer Love", canción que presenta un sonido más pulcro en la grabación, donde además cuenta con la participación de Gianluca, otro de los referentes del trap en Chile.

El tema mezcla el trap con el pop, convirtiéndose hasta ahora en una de las mejores composiciones de Princesa Alba, siempre manteniendo su sello personal que la ha hecho muy popular en poco tiempo.

El lanzamiento en vivo de "Summer Love" se realizará el próximo 22 de diciembre en Matucana 100, donde también cantará canciones como "My Only One", "Boy tú no haces bien" y "Diamantes", entre otros adelantos de lo que será su futuro primer LP.