Princesa Alba protagoniza osada sesión de fotos

Princesa Alba protagoniza un nuevo y potencial viral a través de una sesión fotográfica que se ha robado las miradas.

Realizada por el publicista y fotógrafo Juan Ignacio del Villar, conocido en la web como Yugo Boz, acondicionó un escenario ideal para que la joven y dos de sus amigas, que aparecen también en el videoclip de la canción "My Only One", posaran para lo que será su nueva canción, con fecha para el 15 de septiembre.