Princesa Alba presentará su nuevo single en Matucana 100

A once días del estreno de "Summer Love", el nuevo single de Princesa Alba, ya alcanza más de 100 mil reproducciones, proyectándose como un nuevo hito en el rápido ascenso del proyecto musical de Trinidad Riveros.

La canción, que cuenta con la participación de Gianluca, será presentada en vivo este sábado 22 de diciembre en Matucana 100, en una noche donde además cantará sus ya conocidos singles: "My Only One", "Boy Tú No Haces Bien" y "Diamantes", entre otros.



Posteriormente, será parte del Festival Bosque Sónico, que se realizará el 19 de enero en Dunares de Mantagua, donde comparte cartel con Alex Anwandter, Moral Distraída, Bob Moses, entre otros.