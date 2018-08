Princesa Alba lanzó videoclip para "Diamantes", su último single

"Y yo bailo, te cuesta entender / Que yo sola, me la paso bien", dice Princesa Alba en el primer track de su Del Cielo Mixtape, colección de canciones disponibles desde abril de este año, y que desde hoy tiene videoclip.

"Diamantes" es el nombre del tema, realizado junto a mlshbts en la producción, y donde expone de manera más clara y potente su perspectiva respecto al género.

En buena parte de la letra expresa cómo su forma de explotar la sensualidad no es para sorprender a alguien en particular. "No necesito un hombre que me haga feliz /

Estoy segura de mi misma, sabes que sí / No me muero porque alguien me invita a salir / Yo siempre he sido sola no voy a cambiar aquí", declara.

"No te confundas que yo no me maquillo pa' ti / Si lo hago es exclusivamente pa' mí" dice también, en un videoclip donde los cristales Swarovski y el brillo abundan.