Princesa Alba compartió los violentos mensajes que le llegan a través de redes sociales

Este jueves 14 de marzo se llevó a cabo el Día contra el Ciberacoso, el que tiene como objetivo visibilizar el daño que se puede hacer a través de redes sociales.

Contexto en que Princesa Alba compartió parte de los violentos mensajes que recibe desde el lanzamiento de "My Only One" -que fue grabado en el Monumental- hasta la actualidad, los cuales, en su mayoría hacen referencia a su aspecto físico.

A través de una serie de Instagram Stories, la intérprete de "Summer Love" compartió los mensajes y escribió que a ella no lograron frenarla, pero que "hay adolescentes, mujeres, personas reales que mueren por el ciberacoso".

En esa línea, agregó: "hagámonos cargo (...) el odio nos hace mal".