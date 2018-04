Princesa Alba aseguró que el Trap es "muy machista" y "cosifica a las mujeres"

Trinidad Riveros, más conocida como "Princesa Alba", conversó con el Ciudadano ADN sobre el revuelo que causó su primer video y canción que fue realizado en el estadio Monumental, y de las críticas que recibió por su manera de vestir y su físico.

"My Only One" es el nombre del hit que la posicionó en las redes sociales como exponente local y femenina del Trap, género que partió explorando la estudiante de dirección audiovisual.

La idea de realizarlo dentro del recinto deportivo fue de ella, fanática de Colo Colo. "Le dije a mis amigas que quería grabarlo dentro del estadio y no teníamos como, no había mucha gestión que hacer. Así que me aproveché de los vacíos que habían en el "tour Monumental", en el que pagabas cinco lucas y te dejaban entrar y grabar hasta ahí no más", contó.

En ese minuto, personal del estadio no se dio cuenta de que "Princesa Alba" y su grupo de compañeras habían transgredido las normas hasta que el video se hizo viral, optando por tomar medidas de seguridad mucho más consistentes.

La vestimenta, el maquillaje y los accesorios fueron escogidos de manera "muy casera", ya que entre todas se arreglaron en la casa de Riveros para llegar listas al estadio, obviamente llamando la atención de los guardias quienes notaron sus peculiares atuendos.

"Nunca pensé que se me iba a criticar por mis pechugas, porque como yo las amo en ningún momento me lo tomé como algo malo", comentó, agregando que "es una provocación inconsciente vestirme así, es parte de mi manera de ser", dijo.

Sin embargo, sus detractores hicieron que Trinidad no perdiera las fuerzas ni las ganas de seguir con este proyecto, asegurando que los haters "me reforzaron el discurso de que tenía que seguir haciendo música y de seguir rompiendo esquemas", aseveró.

Fue en Ruidosa Fest donde decidió visualizar las críticas que recibió con su video, proyectándolas para todo el público con el fin de lograr mayor conciencia y que las mujeres entiendan que hagan lo que hagan no tienen por qué dar explicaciones ni ser cómplices de algo.

Su música sigue las líneas del Trap, pero Riveros define su estilo con "una pata adentro y otra afuera" del género, porque siente que sus bases están más guiadas hacia el pop. Además, aseguró que el Trap como tal no le gusta porque es "muy machista" y "cosifica a las mujeres", lo que le parece algo malo.

Actualmente, se encuentra promocionando su nuevo disco titulado "Del Cielo al Mixtape" que se encuentra disponible en todas las plataformas y de manera exclusiva reveló que "a lo mejor lo voy a sacar en cassette, pero está en conversaciones", señaló.