Princesa Alba advierte actitud machista: 'No me agarren de la cintura como si fuera su propiedad'

Princesa Alba es todo un fenómeno musical, pues desde el debut de "My Only One" la joven ha logrado posicionarse en la escena nacional y acumular cientos de fanáticos.

Sin embargo, hay algo que incomoda a Trinidad Riveros, y es que los hombres le agarren la cintura cuando le piden una fotografía.

Sobre esto se refirió en sus redes sociales, donde señaló que "yo feliz que me pidan fotos, pero por favor no me agarren de la cintura como si fuera su propiedad o como si fuera una cosa", especificando que su mensaje iba dirigido a "hombres heterosexuales".

En conversación con LUN, la intérprete de "Summer Love" explicó que "entiendo que es algo cultural que los hombres agarren a las mujeres por la cintura pero a mí personalmente no me acomoda. Me siento como una cosa y hay veces que me agarran súper fuerte, casi lo siento como un manoseo".

"Hay formas y formas pero casi me entierran los dedos en la cintura. La mano en el hombro está bien, pero ya traspasar esa barrera de agarrar a una persona sin que te den el consentimiento es medio raro", agregó.

En esa línea, Princesa Alba reconoció que "tampoco es que me lo hagan tanto, siento que son más los hombres de vieja escuela. Cuando voy a carretes de comunidad queer o con mujeres, jamás me ha pasado esto. Son los hombres heterosexuales y es independiente de la edad. Los que tienen mi edad también dicen 'ay, venga mijita pa' la foto'".

Luego de leer los comentarios que recibió su tuit, Trini concluyó que el argumento de la gente que no está de acuerdo con su postura era porque esto, el agarrar la cintura de las mujeres porque sí, "es una costumbre… y por eso mismo se los estoy pidiendo por favor, porque sé que es una costumbre".

Finalmente, la cantante comentó al medio que relaciona esta situación con su género musical, pues "el trap es súper de hombre, hay mucha testosterona. (Cuando hago shows) generalmente soy la única mujer o hay otra cabra más. Pero somos pocas… y ahí los hombres se me acercan agarrándome la cintura y me incomoda. Por eso busco romper con eso y decir las cosas que pienso. No me voy a quedar callada".