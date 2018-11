Primer Plano entrará en receso veraniego y se pone en duda su continuidad durante 2019

Un complejo escenario enfrenta el programa Primer Plano a 19 años de su primer episodio: Chilevisión decidió que, durante el verano el programa entrará en receso y se evaluará su continuidad para 2019.

La información, revelada por La Tercera, indica que la estación busca ver cómo funciona su parrilla sin el espacio de farándula, consolidando su propuesta orientada a la familia y con contenidos más livianos.

"Hace cinco años que nos dicen lo mismo, que habrá un receso, pero hasta ahora no tenemos ninguna versión oficial del canal. Lo claro es que los programas cumplen ciclos y no tiene que ver con si son exitosos o no", explicó Julio César Rodríguez, conductor del estelar. "Nosotros grabamos hasta el viernes 28 de diciembre. Eso es lo que tenemos presupuestado todos como equipo. Lo que pase después, no lo sé, y tampoco descarto nada", agregó.

Otro antecedente que indicaría el fin de Primer Plano es el eventual término de contrato de su animadora, Francisca García Huidobro. De todas formas, trascendió que está en plenas negociaciones para definir su continuidad en la estación de Turner.