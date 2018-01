Previa Royal Rumble femenino: Asuka parte como la gran favorita

Alberto Stephens, ADN

Este domingo se celebrará una nueva versión del Royal Rumble, que tendrá como principal novedad el primer combate femenino.

Acá les entregamos una previa de lo que será dicha pelea, entregando las favoritas, posibles sorpresas y la predicción sobre quién puede salir victoriosa.





Para nadie es un misterio que Asuka parte como la predilecta. La japonesa está invicta desde su llegada a la WWE, ha destruido a cada oponente que se le cruzó y es una de las mejores luchadoras del roster.

Sin embargo, tendrá dura competencia en la poderosa Nia Jax, quien hace un par de semanas le dejó en claro que no le tiene miedo. Además, se rumorea la participación de Ronda Rousey, lo que le agregaría un componente tremendo a la lucha.





La "Jefa", Sasha Banks", es candidata natural por su presencia, talento y por sus ganas de por fin tener un reinado femenino decente en RAW.

Becky Lynch, pasando a las integrantes de Smackdown, es quien cuenta con las mayores preferencias del público para quedarse con la victoria en Philadelphia, además de ser una de las peleadoras que más llama la atención por su carisma, habilidad y capacidad de adaptarse a cada rival.





No me he olvidado tampoco de NXT, que tiene sus grandes cartas en Peyton Royce, Billie Kay, la imponente Nikki Cross y Shayna Baszler, su más reciente adquisición.





Michelle Mccool, Molly Holly y Lita, entre otras, podrían ser las históricas que lleguen a dejar su huella en el Wells Fargo Center.

Y llegó el momento de mi predicción personal: creo que Becky Lynch terminará como la última mujer en pie. Asuka es la opción obvia, sabemos lo que le gusta a la WWE eso, pero no creo que extiendan su invicto hasta Wrestlemania porque sería muy repetitivo.





Volviendo a la irlandesa, sería perfecto que ganara y Charlotte Flair pudiera mantener el título hasta abril. Son mejores amigas, se conocen a la perfección y es una pelea ideal para Wrestlemania.