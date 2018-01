Previa Royal Rumble: algunos momentos inolvidables del evento

Alberto Stephens, ADN

A tres días de que se lleve a cabo una nueva versión del Royal Rumble, seguimos realizando la previa de uno de los eventos más esperados del año en la WWE, del cual ADN será parte.

Esta vez, recordaremos los momentos más inolvidables en su historia, ya sean por lo bueno o lo malo.

1.- Chyna (1999), Beth Phoenix (2010) y Kharma (2012), únicas mujeres participantes:

La "Novena Maravilla del Mundo", "The Glamazon" y la ex TNA hicieron historia eliminando a Mark Henry (Chyna), The Great Khali (Beth Phoenix) y Hunico (Kharma), siendo las tres primeras luchadores en competir en el evento.

2.- Kane saca a 11 rivales en 2001:

La "Máquina Roja" logró un récord que permaneció por 13 años, siendo el penúltimo en pie al ser eliminado por Stone Cold. "The Rattlesnake" fue a Wrestlemania y nos regaló uno de los mejores combates de la historia contra The Rock.

3.- Maven elimina a The Undertaker en 2002:

El primer ganador de "Tough Enough" sorprendió al mundo eliminando al, para muchos, más grande de toda la historia.

4.- The Undertaker y Shawn Michaels protagonizaron un final del película en 2007:

Para algunos fanáticos son los dos mejores de todos los tiempos, y lo demostraron siendo los últimos dos en pie en el evento de hace 11 años. El triunfo terminó siendo para el "Enterrador", en la casa de "HBK".

5.- El retorno ganador de John Cena en 2008:

Historia real: muy pocos sabían que el oriundo de West Newberry volvería en esa oportunidad tras una grave lesión. Cuando su música sonó, el Madison Square Garden se paralizó, al igual que sus contrincantes en el ring. Eliminando a Triple H, se quedó con la victoria.

6.- Santino Marella eliminado en 2009:

El nacido en Canadá fue uno de los nombres más queridos cuando estuvo en la empresa, logrando una marca imbatible en dicho año: Kane lo eliminó al segundo de ingresar.

7.- Edge vuelve y gana en 2010:

Mismo caso que el de Cena en 2008. El "Oportunista" volvió de una grave lesión para quedarse como el último hombre en el cuadrilátero. Su retorno fue bajo una ovación en Atlanta.

8.- Roman Reigns supera a Kane en 2014:

Las 11 eliminaciones del histórico luchador quedaron opacadas esa vez, porque "The Big Dog" sacó de competencia a 12 de sus contricantes. Batista fue quien lo eliminó para ser el vencedor.

9.- Daniel Bryan eliminado y las pifias a Reigns y The Rock en 2015:

365 días después, el samoano se llevó una de las mayores pifiaderas en la historia de la lucha libre tras su victoria, con ayuda del "Campeón del Pueblo". La gente quería a Bryan como vencedor, pero quedó en el camino a manos de Bray Wyatt, lo que provocó la estruendosa silbatina en Philadelphia.

10.- El debut de AJ Styles en 2016:

Hace dos años, se vivió una situación "Fenomenal" en el Royal Rumble: el actual campeón de Smackdown Live hizo su primera aparición en la compañía, siendo aclamado por los asistentes en Orlando.