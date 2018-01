Previa Royal Rumble 2018: Roman Reigns asoma como el candidato más fuerte a ganar la batalla real

David Muñoz, ADN



Solo cuatro días faltan para la realización de la versión 31 del tradicional Royal Rumble, batalla real que da el pasaje directo a uno de los combates titulares en WrestleMania.



Como ha venido siendo la tónica en el último, WWE no ha jugado tanto al misterio en cuanto al eventual ganador de la pelea, puesto que varios caminos conducen a su principal figura en la actualidad y con la que esperan que la compañía siga en sus hombros por un largo tiempo: Roman Reigns.

El último luchador que derrotó a The Undertaker y hasta hace poco campeón Intercontinental de la compañía asoma como el exponente sobre el cuadrilátero que más posibilidades tiene de terminar como el último hombre en pie en el evento principal del evento que se desarrollará en el Wells Fargo Center de Filadelfia, Pensilvania.



¿Por qué es el principal candidato? Principalmente por un par de aspectos. El primero de ellos a que el gran plan para WrestleMania 34 es la de repetir el excelente combate que se realizó en la edición 31 del mayor evento de lucha libre, en donde Reigns enfrentó a Brock Lesnar y terminó con el triunfo de Seth Rollins tras cobrar su maletín del Money in the Bank y coronarse campeón peso pesado de la WWE.



Además de este detalle, también se potencia su figura tras la caída que sufrió en el último lunes ante The Miz, en donde perdió el cinturón Intercontinental. Ergo, cae de cajón que tome la ruta hacia el evento principal del llamado "SuperBowl de la lucha libre", en un transcurso similar al que tuvo el año pasado cuando perdió el título de los Estados Unidos y así tener vía libre para medirse frente al Enterrador.



Independiente de Reigns, no son muchos los que asoman como alguna sorpresa, como pasó en cierta forma con Randy Orton y Triple H en las últimas ediciones, aunque sí hay algunas apuestas. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad, de paso, de ver un Dream Match que varios fans están solicitando: Shinsuke Nakamura.

El japonés ha ido decayendo en cuanto a su figuración y moméntum, pero la mera opción de verlo en un ring frente a AJ Styles por el título de la WWE es una seductora oportunidad que la empresa no debería desaprovechar y que se ha rumoreado, aunque con menor fuerza que hace algunos meses (aunque hasta hace poco algunos apostaban por ver a Jinder Mahal como defensor del título de la compañía en WrestleMania).



Por contraparte, Finn Balor ha ido recuperando ese heat que lo tenía como una de las figuras más populares de la empresa y que le hicieron merecedor de obtener el primer reinado (aunque corto por lesión) del título Universal. No parece descabellado pensar en una corrida hacia el cinturón que hoy ostenta Brock Lesnar, además de que en sus últimas apariciones (como lo ocurrido con DX en el pasado RAW) lo siguen poniendo como una figura relevante y a la que la federación puede echar mano.

Para finalizar en cuanto a los candidatos, mencionar un par que han sido rumoreados en diversos foros, pero cuyos planes no cuajan del todo: Daniel Bryan y John Cena. Es sabido que el primero tiene la intención de regresar a los cuadriláteros, a tal punto de que se especula con la pretensión de que esperará el fin de su contrato para volver al circuito independiente. Con todo el tiempo que WWE ha jugado con la posibilidad de un retorno y tras lo ocurrido con él en los Rumbles de 2014 y 2015, quizás puede ser la sorpresa en esta versión. Por su parte, el Rapero Mayor está cada vez con un calendario más reducido y si bien uno de los planes es enfeudarlo con Undertaker para WrestleMania 34, un nuevo reinado para así dejar atrás el récord de Ric Flair y frente a AJ Styles o Brock Lesnar sería una posibilidad interesante.

Dicho todo lo anterior, ¿Cuál es mi apuesta? DOLPH ZIGGLER. Su "salida" repentina tras obtener el título de los Estados Unidos, con ausencia de noticias al respecto, lo ponen como una carta que sería un soplo de aire fresco para una WWE que ha caído en la monotonía. El exintegrante del Spirit Squad es, junto con Cesaro, uno de los talentos más desaprovechados en la empresa, siendo que su performance en ring (por más que caiga en el overselling) es entretenida y sus triunfos son aplaudidos con fuerza por parte de la fanaticada.



¿Por qué no podría ser el momento del excampeón Mundial? Un combate ante AJ Styles en WrestleMania 34 podría ser no solo la tradicional "ruta del héroe" de la mitología griega llevada a la WWE, sino que también se aseguran combates divertidos, al igual que el cinturón de la compañía seguiría en alza tras el bajón sufrido con el reinado de Jinder Mahal.

Será el domingo que finalmente sabremos acerca de quién ganará la edición 31 del Royal Rumble, combate que desde hace mucho que no sorprende a los seguidores a los seguidores de la compañía, pero que tiene candidatos para dejar a gran parte de ellos felices.