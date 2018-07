Presunto agresor de Angie Jibaja revela nuevas imágenes sobre ataque y acusa extorsión

Su versión de los hechos dio a conocer Miguel Ángel Aquije, el empresario acusado de agredir a Angie Jibaja hace algunos días.



En conversación con un programa peruana, el vinculado a la industria gastronómica manifestó que la actriz lo extorsionó por USD$ 30 mil tras denunciar el acto de violencia, además de revelar imágenes en donde se ve que la otrora chica reality lo ataca.



"En el bar Angie me ataca por la espalda, yo al tratar de soltarla ni siquiera la agredo. Ella tropieza y se golpea. Lo que tengo entendido es que ella no toma hace tres meses y está tomando ansiolíticos y ese día era el segundo que estaba tomando", afirmó.



Frente a la situación, varios sectores han indicado que Jibaja está aprovechándose de la situación para obtener réditos económicos, sobre lo cual la propia artista comentó que "esto no puede quedar impune para nadie, el que me hizo esto debe pagar, eso significa que se vaya preso, yo no quiero tu plata, tienes que irte preso".