Presidente de Gasco tras ser funado en redes sociales: 'Pondré la otra mejilla'

Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco, se descargó tras verse envuelto en una polémica que dio la vuelta al país por redes sociales, tras difundirse un video donde les prohibe a un grupo de mujeres acceder a una zona del Lago Ranco.

Por medio de mensajes de Whatsapp a sus cercanos, a los que tuvo acceso La Tercera, el abogado sostuvo que "estoy muy tranquilo ya que de la mejor manera les pedí a estas señoras que se retiraran de mi jardín ya que estaba con familiares e invitados. Me dijeron que si les exhibía mi título de propiedad se irían. Y que no pensaban en salir de ahí".



En esa línea, Pérez agregó: "Les pedí varias veces de la mejor manera que se retiraran y fueron muy provocadoras. Me insultaron y dijeron las peores groserías. Ahora estoy siendo funado y denostado de manera grosera en redes sociales y nada puedo hacer al respecto".



Finalmente, el empresario manifestó: "Pondré la otra mejilla. Será entretención de los medios y redes esta semana y no puedo hacer nada al respecto. El mundo funciona así. Pero mi preocupación es el Estado de Derecho, cada vez más vulnerado en Chile".