Presidenta responde a usuario que la elogió en Twitter: "Hay Bachelet para rato"

La Presidenta Michelle Bachelet sorprendió en Twitter al contestarle con un particular mensaje a uno de los estudiantes que lograron entrar a la educación superior absolutamente gratis.

Su nombre es Marcos García, quien en dicha red social aseguró que obtuvo la gratuidad y gracias a ello ya está "matriculado en universidad pública".

"Sin duda ud será un modelo a seguir. Se le extrañará mucho. Siga cuidando de lo que ha hecho. Hay Bachelet para rato", le escribió a la Mandataria.

Gracias presi @mbachelet . obtuve gratuidad, ya matriculado en universidad pública. Futuro administrador público, si sale todo bien. Sin duda ud será un modelo a seguir. Se le extrañará mucho. siga cuidando de lo que ha hecho. Hay Bachelet para rato. 😍😄 — marco garcia (@_vidark) January 19, 2018

Ante esto, la Jefa de Estado no quiso dejar pasar la oportunidad y le respondió: "Son muchos los mensajes que he estado recibiendo estos días por la gratuidad. A través tuyo, Marco, los agradezco todos de corazón. ¡Me alegra mucho que jóvenes capaces dependan sólo de su mérito para estudiar!". Pero no terminó ahí y aseguró que "sí, hay Bachelet para rato".