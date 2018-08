Presentan el tráiler de "The other side of the wind", la último película que filmó Orson Welles

Netflix presentó el primer avance de "The Other Side of the Wind" (“Al otro lado del viento”), la última película que filmó Orson Welles, pero que nunca logró terminar y presentar.

La cinta, grabada en 1970, fue completada en 2017, luego que Frank Marshall y Filip Rymza encontraron los rollos en una caja fuerte, en París. Ambos concluyeron la obra, siguiendo las anotaciones del director de “El ciudadano Kane”.

"The Other Side of the Wind" está protagonizada por el director de cine John Huston, quien interpreta a una realizador que regresa a Hollywood después de pasar varios años en Europa. El cineasta intenta volver a ser relevante en Hollywood, pero el nuevo panorama de la industria amenaza sus planes.

La película se estrenará este 30 de agosto en el Festival de Venecia y llegará a Netflix el próximo 2 de noviembre.