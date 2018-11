Presentador de TV estadounidense desestimó la importancia de Stan Lee y los cómics

El polémico presentador de televisión estadounidense, Bill Maher, realizó un posteo en su blog donde desestima la importancia del recién fallecido Stan Lee.

En la publicación, el también comediante cuestionó a sus compatriotas por "usar su inteligencia en cosas estúpidas", afirmando que muchos de los fanáticos de Marvel exageraron ante el deceso de Lee.

En esa línea, también se fue en contra del denominado noveno arte: "El tipo que creó Spider-Man y Hulk murió y Estados Unidos está de luto. Fue una mañana muy profunda para un hombre que inspiró a millones para, no sé, supongo que ver una película", partió diciendo.

"No tengo nada en contra de los cómics, los leí de vez en cuando cuando era niño y no tenía nada. Pero la suposición que todos tenían entonces, tanto los adultos como los niños, era que los cómics eran para niños y cuando crecías pasabas a los libros de niños grandes sin las fotos", agregó Maher.

Además, el comunicador señaló que "hace veinte años o algo así, sucedió: los adultos decidieron que no tenían que renunciar a las cosas de los niños".

"Y así pretendieron que los cómics eran en realidad literatura sofisticada. Y como Estados Unidos tiene más de 4 mil 500 universidades, lo que significa que necesitamos más profesores que personas inteligentes, algunos tontos llegaron a ser profesores al escribir tesis con títulos como 'Alternancia' y 'Heterodoxia' en el 'Silver Surfer'", agregó.

En ese escenario, también aseveró que "no creo que sea muy descabellado sugerir que Donald Trump solo podía resultar elegido en un país en el que cree que los cómics son importantes", finalizó su texto.

Obviamente, los fanáticos del escritor mostraron su furia a través de redes sociales, donde aseguraron que Bill Maher es un "idiota".

I wonder just how many more blowjobs Bill Maher received after totally dunking just the hardest on comic books. — ThiCC Naro (@BeRealNickNaro) 17 de noviembre de 2018

How in the hell is Bill Maher still relevant??? Lmao — CHodgy (@CalebHodgson) 17 de noviembre de 2018

@billmaher you know, making fun of people is also something we did as kids. And yet some adults actually make a living from it. — Bennett Arron (@BennettArron) 17 de noviembre de 2018

Bill Maher is a piece of shit — KEE (@StarrkSkyes) 17 de noviembre de 2018