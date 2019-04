Presencia de Mayte Rodríguez en el cumpleaños de Pangal Andrade llamó la atención de los invitados

La semana pasada, Pangal Andrade cumplió 34 años y lo celebró con sus amigos en su casa ubicada en el Cajón del Maipo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su fiesta fue la presencia de Mayte Rodríguez, con quien había sido vinculado en reiteradas ocasiones el año pasado.

Es más, en ese entonces, Pangal tuvo que salir a aclarar que no tenía nada que ver con la actriz y mucho menos con su quiebre con Alexis Sánchez. "No quiero que todo Chile me odie", expresó en ese entonces.

Según consignó Intrusos, ese episodio ya habría quedado en el pasado, pues su amistad es cada día más consolidada y pública, y así lo demostró Mayte, ya que agradeció la invitación de su amigo a través de Instagram.