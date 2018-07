Preparan el regreso de "Buffy, la cazavampiros" con una protagonista negra

Joss Whedon, creador de "Buffy the Vampire Slayer" ("Buffy, la cazavampiros") prepara una nueva versión de la serie protagonizada por una actriz negra, informó The Hollywood Reporter.

La productora 20th Century Fox Television, que produjo la serie original de "Buffy, la cazavampiros" (1996-2003) con Sarah Michelle Gellar, tomará las riendas de este nuevo proyecto televisivo en el que Monica Breen será la responsable.

Whedon figurará como productor ejecutivo de esta serie y comenzó a trabajar con Breen en el guion.

La nueva versión de "Buffy the Vampire Slayer" no es el único proyecto que maneja Whedon para la pequeña pantalla, ya que la semana pasada se supo que está preparando la serie de ciencia-ficción "The Nevers" para la cadena HBO.