¿Preparado para la Maratón de Santiago? Conoce los siguientes tips para no lesionarte

Con el pasar de los años, la Maratón de Santiago se ha convertido en uno de los eventos deportivos más populares de Chile. Prueba de ello, es que para este domingo se espera la participación de 33 mil competidores que pondrán a prueba su destreza y resistencia por la que se estuvieron preparando todo el año.

Por lo mismo, será importante considerar ciertas precausiones para no pasar malos ratos durante la carrera. Al respecto, el Dr. Samuel Mora, traumatólogo de Nueva Clínica Cordillera destaca los siguientes consejos:

● Previa preparación física adecuada: Es recomendable ejercitar antes de asumir el desafío de una maratón- incluso en el recorrido de 10K, en el caso de las personas que no practiquen el running habitualmente.

● Hidratación adecuada antes, durante y después de la maratón: Es fundamental ir preparado con el suficiente líquido de fácil acceso para consumir.

● Elongación neuromuscular previa: Es recomendable elongar adecuadamente la parte neuromuscular, ya que de no realizarse podría provocar un esguince o torcedura.

● Contar con un familiar y amigo monitorizando durante todo el trayecto de la carrera: Es necesario para asistir en caso de ocurrir una lesión o complicación mayor. Esto sobre todo en aquellos casos de personas con algún problema físico o adulto mayor.

● Baño de agua fría (tina con hielo): Inmediatamente después de la carrera, aplicar este baño por uno o dos minutos.

Lesiones musculares

Respecto de la prevención de lesiones, específicamente, el traumatólogo de Nueva Clínica Cordillera entrega estos consejos:

● El corredor debe hacer un plan personal de entrenamiento antes de la maratón. De esta forma, él mismo puede cuantificar su estrés mecánico de los músculos.

● No sobre exigirse en sus capacidades cardiovasculares, para prevenir lesiones.

● Entrenar al menos cuatro veces por semana antes de la maratón. Así se mejora los gestos biomecánicos y disminuye el estrés biomecánico de los gemelos.

● Evitar la sobrecarga de los gemelos antes de cada competición.

● Usar medias compresivas. Si bien no cuenta con evidencia científica, ayuda a prevenir la sobrecarga del músculo.

En relación con los síntomas a los que debe estar atento durante la maratón, el especialista señaló que “la sensación de estallido a nivel de gemelos, el aumento de volumen o coloración de la pierna afectada, la sensación de incapacidad para soportar el peso en el lado del cuerpo de la lesión, son todas señales que, de presentarse, lo más recomendable es que el participante abandone la competencia”.

Finalmente, el Dr. Mora destacó que las personas que no tienen la costumbre de realizar ejercicios diarios y quieren participar en la maratón, no deben exigirse fisicamente. “En una competición o deporte de alto rendimiento, al no tener la preparación cardiovascular y física, aumenta los riesgos de lesiones musculoesqueléticas, ya que la persona sufre fatiga muscular y estrés mecánico de este sistema”