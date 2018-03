Premios Oscar: La forma del agua obtiene 4 premios incluyendo mejor película y dirección

La nonagésima entrega de los premios de la Academia de Hollywood se destacó porque por primera vez una mujer trans, la actriz chilena Daniela Vega, realizaba la presentación de uno de los temas que postulaba a la mejor canción original: Mystery of Love" de Sufjan Stevens.

ChileVisión fue el canal que transmitió el evento, cuyo peak de sintonía lo obtuvo el momento de la premiación de mejor película de habla no inglesa para Una mujer fantástica con 22 puntos de rating.

Mejor película: La forma del agua

Mejor director: Guillermo del Toro, La forma del agua

Mejor montaje: Dunkirk

Mejor actriz protagónica: Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor actor protagónico: Gary Oldman, Darkest Hour

Mejor actriz de reparto: Allison Janney, Yo, Tonya

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor guión original: Get Out

Mejor guión adaptado: Call Me by Your Name

Mejor película extranjera: Una mujer fantástica

Mejor cortometraje: The Silent Child

Mejor largometraje animado: Coco

Mejor cortometraje animado: Dear Basketball

Mejor largometraje documental: Icarus

Mejor cortometraje documental: Heaven is a traffic jam on the 405

Mejor maquillaje: Darkest Hour

Mejor diseño de vestuario: Phantom Thread

Mejor diseño de producción: La forma del agua

Mejor fotografía: Blade Runner 2049

Mejores efectos visuales: Blade Runner 2049

Mejor edición de sonido: Dunkirk

Mejor mezcla de sonido: Dunkirk

Mejor banda sonora: La forma del agua

Mejor canción original: "Recuérdame" de Coco