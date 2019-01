Prat por confesión de Angélica: Me hubiese gustado acompañarla en todo el proceso que ella vivió

La sorpresiva confesión de Angélica Sepúlveda en "La Noche es Nuestra", en donde aseveró que llegó a la final embarazada de Arturo Prat, generó repercusiones precisamente de parte del involucrado en el caso.



Fue a través de Intrusos que el exchico reality dio su parecer, por medio de un mensaje en donde expresó su extrañeza por la información.

"Me hubiera gustado enterarme en el momento y no 10 años después por un programa de televisión", reza el texto, que leyó Alejandra Valle.



Además, Prat remató añadiendo que "ahora que soy papá entiendo la importancia de este hecho y me hubiese gustado acompañarla en todo el proceso que ella alcanzó a vivir".