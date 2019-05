"Power is power": revelan la canción de The Weeknd, SZA y Travis Scott para Game of Thrones

HBO reveló en su canal de Youtube la canción que The Weeknd interpreta en colaboración con SZA y Travis Scott para la serie Game of Thrones.

Se trata de "Power is power", que formará parte del álbum "For the Throne" que prepararon desde HBO y que incluye canciones como la estrenada en el segundo capítulo de la última temporada: "Jenny of Oldstones", interpretada por Florence + The Machine.

No es la primera vez que The Weeknd trabaja para la producción de una obra audiovisual. Recordemos que junto a Kendrick Lamar y SZA participó del soundtrack de Black Panther.

La canción se lanza a tres días del estreno del tercer episodio de la octava temporada, marcado por la batalla contra el Ejército de los Muertos en Winterfell.

Su estreno está previsto para el próximo domingo 28 de abril por HBO.