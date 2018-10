Portavoz sobre acusaciones: Asumo mi error de haber actuado de forma pasiva frente a este problema

Hace unos días una joven acusó al rapero chileno Niel Brown de violación y a Portavoz de encubrimiento en un hecho ocurrido hace casi dos años en Santiago.

"Acuso firmemente a Daniel como violador", parte el relato de la joven que firma como Kizulelaimi, que señala que en "contexto de carrete" en su casa, donde se encontraba Andi (Portavoz), Niel y la polola de éste, "empezamos a contarnos nuestras vidas, nuestras infancias y nuestras intimidades", todo en un contexto de "amor, amistad y confianza", aseguró la mujer.

Según cuenta, hasta ahí todo iba bien. Luego del emotivo encuentro, Portavoz se fue a su cama a dormir, seguida por Alison, mientras que Kizulelaimi fue a comprar.

"Fui a comprar cigarros a la esquina de mi casa y cuando vuelvo el Andi (Portavoz) ya no estaba y el Niel y la Alison estaban peleando violentamente, prácticamente a golpes", expresó.

La pelea se habría producido porque Alison puso un pie encima de Andi mientras dormía, por lo que Niel comenzó a tratarla de "maraca" en un ambiente muy tenso, donde él estaba "totalmente desaforado en llanto y acongojado por lo sucedido pidiendo que lo dejara ira fumar pasta base... yo traté de calmarlo y en eso él trató de darme un beso, a lo cual le dije que no", dijo la joven.

Tras esto, Daniel finalmente se abalanzó sobre la mujer "con los pantalones abajo y me violó. Bajo los efectos de las drogas y alcohol yo quedé en shock y no supe cómo defenderme", relató.

Luego de lo sucedido, Kizulelaimi se acercó a Portavoz para contarle lo sucedido y pedirle apoyo, a lo que el rapero contestó que la ayudaría y que iría a hablar con Niel para aclarar la situación. Sin embargo, "nunca tomó postura", además de manifestar posteriormente que no le cree, ni que "dejará de ser amigo de Niel porque es su hermano", señaló en la funa que acusa a Andi Ferrer como encubridor.

Sin embargo, este martes fue el mismo artista quien se refirió a la situación, afirmando que tomará acciones legales contra todos aquellos que lo tilden de "encubridor" de una situación que "jamás presenció".

ahí está la funa a Niel Brown y Portavoz pic.twitter.com/LvxBjB1fot — Luna ☾ 🥀 (@FeershBP) 29 de octubre de 2018

En un relato vía Facebook, Portavoz escribió: "Rechazo categóricamente que se me intente implicar como 'cómplice' en esta o en cualquiera situación de violación. Es mentira y va en contra de mis valores y principios. Un 'cómplice' es una persona que ayuda a cometer un delito o participa de él junto a otras personas. En este caso, yo ya me había retirado de la casa de N.N, como ella misma menciona en su comunicado, en un contexto de carrete entre pares, cuando, como ella relata habría ocurrido el hecho. En consecuencia, es imposible que yo haya tenido algún grado de 'complicidad'".

En esa línea, agregó que "¿Cómo puedo encubrir algo que jamás presencié? Como ya me había retirado de ese carrete, es imposible que pudiera 'ocultar' y 'encubrir' lo que jamás vi. Sólo los involucrados directos pueden saberlo. Para mí es difícil tomar posición o hacer de juez por alguna de las partes en esta situación, no únicamente porque no vi nada, sino, además, porque las dos personas involucradas directamente eran amigas cercanas en ese momento. Al respecto, siempre tuve la disposición de escuchar la versión de ambos, la palabra de ambos y ser justo con estos dos afectos. Y para cualquier ser humano se hace muy complejo tomar una posición tajante frente a una situación sólo conocida por relatos".

El músico asumió el error de haber actuado de la forma incorrecta cuando su entonces amiga le había contado lo que había pasado.

"Asumo mi error de haber actuado de forma pasiva frente a este problema, y de no haber sido un amigo-mediador más activo para colaborar en una posible aclaración ante lo sucedido, ya que era una situación que lo ameritaba. La confusión de los hechos, la tensión de los afectos, la ausencia de protocolos para resolver este tipo de problemáticas, el proceso de rehabilitación de Niel el cual lo alejó de Santiago, me hicieron despreocuparme de este problema y desligarme de mi rol como amigo y compañero, lo cual asumo y lamento profundamente", afirmó.

"Siempre escuché el relato de ella y el de Niel. Si me alejé en un momento de ella, fue porque ya me resultaba difícil hacerme cargo de su actitud invasiva y prepotente con mis asuntos personales, fuera de este caso, lo cual ya hacía imposible nuestra convivencia", sostuvo.

También criticó a las personas que emiten ciertos tipos de comentarios a través de las redes sociales, manifestando que: "¿Hasta qué punto quedará satisfecha aquella gente, que movida por el morbo, es capaz de denigrar a una persona cuando se equivoca? Para mi hubiese sido ideal encontrar una aclaración grupal, desde nuestros espacios naturales, desde la auto organización, muy lejos del enfermizo conventilleo de las redes sociales, y de una forma más sana y reparadora".

Finalmente, el rapero advirtió acciones legales contra quienes resulten responsables "de intentos de denostación hacia mi persona, inculpándome como'cómplice' de una acusación tan grave, por el resguardo de mi familia y mis seres queridos y los vínculos que he construido en todo este tiempo".