Porotito Verde reveló haber sido víctima de acoso sexual por parte de reconocida figura de la TV

Un momento desagradable durante los inicios de su carrera tuvo María José Campos, más conocida como Porotito Verde, según comentó en su participación en La Divina Comida de Chilevisión.



En el espacio, la bailarina relató que vivió una experiencia de acoso por parte de una figura famosa del espectáculo nacional.



Campos contó que no fue en Morandé con Compañía donde sufrió la situación, sino que "en un evento. Da lo mismo (el nombre). Un personaje que nunca me cayó tan bien, porque siempre lo encontré mal educado. Quiero dejar en claro que no es Ernesto Belloni, por favor".



La bailarina detalló que "fue un arrinconamiento asqueroso. Fue en un pasillo, venía este personaje, yo iba caminando lista para salir a escena. Llega este personaje de la nada, de súbito, sin transición (la puso contra la pared y le comenzó a besar el cuello). '¡Qué te pasa!' y le pequé el empujón".



"Fue ordinario. Fue ordinario y descarado. Lo mandé a la punta del cerro. Eso fue un sábado y el lunes me llamaron de la productora que trabajaba este personaje", sostuvo.