Por segundo año consecutivo lo más buscado por los chilenos en PornHub fue contenidos hentai

El sitio web de contenidos pornográficos PornHub lanzó como todos los años su balance anual donde entregan cifras del uso de la plataforma por parte de usuarios de todo el mundo.

Este año la empresa no desglosó por países la situación de Chile como en años anteriores, pero de todas maneras el país aparece junto a otros como Perú, Bolivia, Rusia y China como los lugares donde lo que más se consume es hentai, o pornografía de animación japonesa.

El término más buscado en Chile es hentai desde hace dos años atrás. En la edición de 2016 el más buscado fue "Overwatch".

Welcome to Pornhub's 6th annual Year in Review, our complete recap of the trends, tech and types of porn that logged us on and got us off in 2018. If you've followed our Pornhub Insights blog you already know that 2018 was an epic year with lots of searches, celebrities and events that influenced how people around the world have enjoyed visiting and using Pornhub.