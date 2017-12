¿Por qué el iPhone se pone más lento tras una actualización a su sistema operativo?

La empresa Geekbench, creadores de una herramienta de software para medir la velocidad de celulares y computadores, realizó un estudio para analizar si es cierto que con cada actualización a su sistema operativo, los iPhone se ponen cada vez más lentos.

Tras analizar a miles de iPhone 6s nuevos y antiguos funcionando con distintas versiones de iOS, el sistema operativo de Apple para celulares, los investigadores creen que efectivamente la velocidad de los iPhone se reduce, pero se debería a la batería.

Los celulares con su batería degradada por su uso se vuelven más lentos luego de actualizar, y la empresa sospecha que se debería a que Apple hace que los procesadores funcionen más lento para no agotar tan rápido la batería.

Esto explicaría por qué los usuarios con un modelo viejo, y que cambian su batería por una nueva, sienten que la velocidad del iPhone mejora significativamente. La teoría de Geekbench fue confirmada oficialmente por Apple.

A Reddit post from last week has sparked a discussion regarding iPhone performance as a function of battery age. While we expect battery capacity to decreas...