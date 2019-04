'Por favor no me muerdas cuando salgas': Mujer rescata a una serpiente atrapada en una lata

Una valiente joven estadounidense grabó el momento exacto en el que rescata a una serpiente que estaba atascada en una lata de bebida.

Rosa Fond iba conduciendo por Brooksville, Estados Unidos, cuando vio al ofidio atrapado a un costado de la carretera, según consignó Fox News. Una vez que se percató del sufrimiento del animal, salió de su auto y -entre gritos- empezó a ayudar a la serpiente.

"Por favor no me muerdas cuando salgas", dice Rosa en el video, mientras se ve que utiliza un palo para no tocar al reptil. Tras varios minutos intentándolo, la culebra corredora constrictor fue finalmente liberada.

"No tengo ni idea sobre cómo tuve la valentía de hacerlo. Incluso envolvió mi mano dos veces", escribió la mujer en Facebook.