Popular youtuber estadounidense confesó que forzó a menores de edad a enviarle contenido sexual

Austin Jones, un reconocido youtuber estadounidense, confesó ante la justicia de su país que forzó a menores de edad de enviarle videos sexuales.

El joven contó que convencía a niñas de 14 y 15 años para que les envíen contendi explícito y así satisfacer sus necesidades.

Jones tuvo un juicio de casi dos años hasta que finalmente admitió su culpa, asegurando que tuvo conversaciones con al menos seis menores de edad entre 2010 y 2017.

Eso sí, en primera instancia el joven dijo que sólo les pedía videos haciendo twerking, pero cuando los chats salieron a la luz pública, confirmó que forzó a las menores.

Según consignó People, Austin Jones, de 26 años, las forzaba para que demostraran que "eran sus mayores fans" y cuando les solicitaba algún video, él les decía detalladamente cómo tenían que posar o moverse.

"Necesitas hacer una intro. Al principio ponte muy cerca y di: Oye Austin, soy (nombre) y este trasero tiene (edad) años y después tienes que hacerlo aplaudir por 30 segundos. ¿Entendiste?", decía.

"Sé que puedes hacerlo. ¡Sería tan maravilloso para ti! Tener a tu cantante favorito dándote nalgadas, si tienes suerte, quizás te deje hacerme sexo oral", decía una de las conversaciones.

Sin embargo, en 2015, Jones reconoció sus actos y aseguró que "no es algo de lo que esté orgulloso, no es algo que crea que está bien y no debí haberlo hecho".